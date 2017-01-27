Гройсман: власти Львовщины выделят землю под строительство новой свалки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга во Львовской ОГА премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что данный участок будет снят с конкурса, на котором рассматривались три участка для обустройства полигона, и этот участок находится в районе горно-химического предприятия «Сірка» на территории Яворовского района.

По словам Гройсмана, данный участок должен быть передан в течение ближайшей недели, а на его обустройство потребуется около 6-7 месяцев. Площадь участка премьер не уточнил, однако отметил, что он находится в зоне, которая обеспечивает экологическую безопасность жителям, а также имеет все возможности для обустройства и функционирования такого полигона.

На тот период, пока будет продолжаться обустройство нового полигона, городские власти будут искать механизмы утилизации и переработки мусора по имеющимся договоренностям с сельскими советами области.

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Гройсман также отметил, что со стороны правительства будет оказываться всесторонняя помощь, а также ГСЧС будет выделена специальная техника для проведения этих работ.

«Я готов помогать, но я не готов этим заниматься. Со своей стороны, будет предоставляться городским властям любое содействие, но это требует ответственности и усилий именно местной власти», - отметил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки после обвала на ней и гибели людей.

Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.