Гройсман: власти Львовщины выделят землю под строительство новой свалки
Во Львове сегодня во время заседания во Львовской ОГА с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана была достигнута договоренность о выделении земельного участка во Львовской области, который будет передан Львовскому городскому совету для обустройства полигона твердых бытовых отходов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга во Львовской ОГА премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он отметил, что данный участок будет снят с конкурса, на котором рассматривались три участка для обустройства полигона, и этот участок находится в районе горно-химического предприятия «Сірка» на территории Яворовского района.
По словам Гройсмана, данный участок должен быть передан в течение ближайшей недели, а на его обустройство потребуется около 6-7 месяцев. Площадь участка премьер не уточнил, однако отметил, что он находится в зоне, которая обеспечивает экологическую безопасность жителям, а также имеет все возможности для обустройства и функционирования такого полигона.
На тот период, пока будет продолжаться обустройство нового полигона, городские власти будут искать механизмы утилизации и переработки мусора по имеющимся договоренностям с сельскими советами области.
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Гройсман также отметил, что со стороны правительства будет оказываться всесторонняя помощь, а также ГСЧС будет выделена специальная техника для проведения этих работ.
«Я готов помогать, но я не готов этим заниматься. Со своей стороны, будет предоставляться городским властям любое содействие, но это требует ответственности и усилий именно местной власти», - отметил Гройсман.
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Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки после обвала на ней и гибели людей.
Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.