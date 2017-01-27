"Мусорная эпопея" во Львове: Гройсман пообещал горожанам новый участок под перерабатывающий комплекс

Глава правительства приехал с рабочим визитом на Львовщину и планирует обсудить решение проблемы с бытовыми отходами в городе. Об этом Владимир Гройсман написал в своем Twitter во время визита во Львов.

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"Техногенная же угроза во Львове возникла не в мае, а много лет назад. Нужен системный подход! Новый участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев", - заявил Гройсман.

Новая область будет выделена Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 27, 2017

Ранее польские СМИ сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.

Он мотивировал просьбу тем, что Львову негде хранить мусор, и он вынужден искать помощи, "чтобы избежать экологической катастрофы в Восточной Европе".

По словам Садового, что причиной проблем стал пожар на свалке в Больших Грибовичах, в результате чего использование свалки было запрещено.

Случаи несанкционированного завоза львовского мусора неоднократно фиксировались в Житомирской, Тернопольской, Ривненской, Сумской и других областях Украины. Львовская власть отрицает свою причастность к несанкционированного завоза мусора.

Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.

Справка УНИАН. 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.