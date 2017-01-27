Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему с львовским мусором

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи президента Петра Порошенко с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, - отметил Президент. – Но, когда там могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что сегодня Львов с рабочим визитом посетит Владимир Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 26 января, с территории Львова начали вывозить твердые бытовые отходы, которые накопились на мусорных площадках. Во Львовской ОГА отметили, что городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.