Из всех районов Львова начали вывозить мусор - ОГА

Об этом сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, передает пресс-служба обладминистрации.

Городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.

Читайте такжеСадовый попросил власть польского Люблина забрать львовский мусор - СМИ

По словам Романчука, очистку города от мусора начали одновременно во всех районах Львова.

"Перевозчики, которые обслуживают Львов, сейчас работают на разных улицах города. Работа не будет прекращаться до полного вывоза мусора, накопившегося в городе", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Львовская ОГА определила пять полигонов в области, куда в течение недели вывезут весь мусор из Львова. После этого в городе проведут дератизацию – комплекс санитарно-гигиенических, технических и противоэпидемических мероприятий, которые включают работы по истреблению и защите от грызунов.