Европейский банк выделит €35 млн на "борьбу" с львовским мусором

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, як сообщает TRUST.UA.

Европейский инвестиционный банк готов дать €35 млн для решения проблемы Грибовицкой свалки во Львове.

Сейчас во Львове работают группы консультантов от Европейского инвестиционного банка и от французского посольства. Они помогают выработать технологию решения вопроса полигона.

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Чтобы исключить возникновения эпидемиологической ситуации во Львове, комиссия обязала городскую власть немедленно заключить соглашения с органами местного самоуправления в области по вывозу ТБО на локальные полигоны, - отметил председатель ЛОГА Олег Синютка.

"По той предварительной информации, которую я имею от банка, этот проект практически будет составлять 35 млн евро. Европейский инвестиционный банк готов помочь Львову его профинансировать", - сказал Зубко.

Чиновник подчеркнул, что проект содержит положения относительно упорядочения Грибовицкой свалки, сортировки и брикетирования мусора. На его реализацию нужно от 2 до 3 лет.