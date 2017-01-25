Во Львовской ОГА пообещали вывезти весь мусор в течение недели, Садовый выразил сомнение

В частности, согласие принимать отходы дали в Дрогобыче, Червонограде, Бориславе, Николаеве и Самборе.

Об этом сообщается на официальном сайте Львовской ОГА.

“Областная комиссия обязала руководителей местных органов власти заключить соглашения со Львовом, чтобы вывезти накопленные объемы мусора с территории города на полигоны Львовской области. Конечный срок очистки города – семь дней”, – заявил председатель ЛОГА Олег Синютка.

После этого в городе проведут дератизацию – комплекс санитарно-гигиенических, технических и противоэпидемических мероприятий, которые включают работы по истреблению и защите от грызунов. До разрешения ситуации с вывозом мусора в Львове в ЛОГА будет работать специальная комиссия. В нее войдут представители горсовета и ОГА. Заседания комиссии будут проходить ежедневно в 07:00.

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В то же время, городской голова Львова сомневается, что удастся вывезти мусор в течение семи дней.

“Я общаюсь с приглашенными мэрами городов и спрашиваю готовы ли они сегодня принимать отходы, а они говорят – нет. Сейчас городской и областной департаменты ЖКХ совместно работают над этой проблемой, есть шесть перевозчиков, которые вывозят ТБО, дневная норма отходов (500-600 тонн). До конца дня мы увидим результат, расчет сколько отходов можно будет захоранивать на полигонах области”, – рассказал Андрей Садовый.