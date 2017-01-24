Судьба львовского мусора: глава Тернопольской ОГА поручил не допустить завоза в область отходов из Львова

16:27, 24 января 2017
Мусор
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Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Фото su.npu.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания коллегии облгосадминистрации.

«Было уже два факта завоза и сброса львовского мусора. Один – в Малашивцах, второй – около Зборова. В обоих случаях в мусоре обнаружили чеки из львовских магазинов. Я даже предлагал данные мусор показательно привезти на центральную площадь Львова», – сказал Барна.

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По его словам, он уже дал поручение правоохранителям, председателям РГА и руководителям объединенных общин усилить контроль за мусоровозами.

«Мы не дадим превратить Тернопольщину в львовскую свалку», – подчеркнул Барна.

Присутствующий на коллегии заместитель городского главы Тернополя Виктор Шумада сообщил, что на свалку в Малашивцах наняли круглосуточную охрану, поскольку были случаи срывания замков и несанкционированного сброса мусора.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать мусор из Львова, его могут начать вывозить за границу, в частности в Польшу.

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Теги: #Тернополь#Львов#мусор