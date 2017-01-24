Гройсман заявил о намерении помочь Львову в урегулировании ситуации с утилизацией отходов

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил сегодня на совещании с участием вице-премьер-министра Владимира Кистиона и председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки, сообщает Правительственный портал.

Гройсман подчеркнул, что решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов относится к компетенции городской власти. В то же время правительство готово оказать всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

«Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, что системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается», - подчеркнул Гройсман.

Он подчеркнул, жители города не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников».

Глава правительства отметил, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточно ресурсов, необходимых для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто недопустимо", - подчеркнул Гройсман.

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Он вспомнил собственный опыт городского головы по решению аналогичной проблемы в Виннице.

"Я имел точно такую проблему и решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была", - отметил Гройсман.

Он также подчеркнул, что в таких вопросах очень важны готовность и способность городской власти вести диалог с жителями соседних общин.

В свою очередь председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка отметил, что ключевым вопросом в такой угрожающей ситуации является помощь жителям Львова.

"К большому сожалению, я не вижу от городской власти видения стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, - сказал он. - Сегодня ключевой вопрос - это помочь 700 тысячам жителям Львова, которые ни в чем не виноваты и не должны стать заложниками бесхозяйственности городской власти".

По результатам встречи премьер-министр поручил председателю ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

"Я хочу вас заверить, что любое решение, которое нужно для того, чтобы помочь решить эту проблему на уровне правительства, будет принято быстро и немедленно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.

19 января 2017 года Львовский горсовет принял решение о создании площадок для перегрузки и брикетирования мусора. Для приобретения брикетировочных комплексов предприятию «Львовспецкоммунтранс» из городского бюджета будет выделено 97 млн грн.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что площадки не решат вопрос в комплексе, но позволят уменьшить напряжение. В результате брикетирования объем мусора уменьшается в шесть раз, а его дальнейшее обертывание промышленной пленкой сделает эти брикеты герметичными. В таком состоянии отходы значительно легче транспортировать и легче находить места для их складирования.

Он сообщил, что есть полигоны, которые готовы принимать мусор только в таком состоянии.

Садовый также отметил, что обратился к представителям других стран с просьбой помочь Львову в вывозе мусора и отметил, что ситуация с вывозом и захоронением мусора во Львове остается критической и имеет тенденцию к ухудшению.