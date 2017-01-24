Садовый попросил власти польского Люблина забрать львовский мусор - СМИ
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на газету Wyborcza.
Садовый мотивировал просьбу тем, что Львову негде хранить мусор, и искать помощи он вынужден, "чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Восточной Европе".
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Садовый написал, что причиной проблем стал пожар на свалке в Больших Грибовичах, в результате чего использование свалки запрещено.
"Городские свалки отходов в других городах Украины отказываются принимать отходы со Львова. Эта ситуация очень тревожная, потому что накопление большого количества твердых отходов в городе может привести к эпидемии инфекционных заболеваний и приводит к загрязнению сточных вод", - написал Садовый.
Издание отмечает, что власти Люблина не могут принимать подобные решения без предварительной консультации с Главной инспекции по охране окружающей среды (GIOS).
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"Письмо было направлено в Департамент охраны окружающей среды, который будет расследовать ситуацию. Город Люблин не может предпринимать что-либо в этом вопросе. Согласие на такие действия должен дать главный инспектор охраны окружающей среды, который также должен определить возможности и условия для возможного приема отходов, количество и место, куда можно было бы отходы транспортировать и утилизировать", - сообщила пресс-секретарь администрации города Люблин Ольга Мазурек-Подлешная.
Вывоз мусора из Львова в Польшу тоже не в компетенции Главной инспекции по охране окружающей среды. Вывоз отходов из Львова в Польшу возможен при условии, если GIOS и Министерство экологии и природных ресурсов Украины даст на это согласие. На сегодня никаких официальных запросов от украинского министерства Польша не получала.