Львовский мусор могут начать вывозить за границу – Садовый

Об этом во время брифинге 19 января заявил городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net.

По словам Андрея Садового, Львов уже восемь месяцев находится в мусорной блокаде. Он подчеркнул, что часто грузовики со Львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает обратно до Львова, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах.

Садовый отметил, что если такая ситуация сохранится, сбрекетированный мусор из Львова могут начать вывозить в другие страны.

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«Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информации. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, все не против принимать львовский мусор. То есть мусор упакуем, отвезем за границу, там его переработают», – сказал мэр Львова.

Садовый не назвал перечень иностранных городов, в которые могут вывозить львовский мусор. Впрочем, к польским городам-партнерам Львова принадлежат Вроцлав, Жешув, Краков, Лодзь, Люблин, Перемишель.

Как сообщал УНИАН, Львовский горсовет принял решение создать площадки для перегрузки и брикетирования мусора в городе.