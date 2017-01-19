Львовский горсовет решил создать площадки для перегрузки и брикетирования мусора в городе

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление сегодня во время внеочередного заседания сессии Львовского городского совета проголосовали 38 депутатов (всего в горсовете 64 депутата).

Данным решением утвержден перечень участков для организации пяти временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе города.

Согласно документу, для приобретения брикетировочных комплексов львовскому коммунальному предприятию «Львовспецкоммунтранс» из городского бюджета будет выделено 97 млн грн.

Согласно постановлению, перегрузочные площадки для твердых бытовых отходов обустроят по адресам: Сиховский, Галицкий районы города – на ул. Стрыйской, 193; Железнодорожный район – ул. Городокская, 280; Лычаковский район – ул. Пластова, 13; Шевченковский район – ул. Шевченко, 327-г; Франковский район – ул. Персенковка, 19.

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Такие участки для обустройства площадок определила на заседании 18 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На них должны установить брикетировочные комплексы из расчета один комплекс на один район.

«Площадки не решат вопрос в комплексе, но позволят уменьшить напряжение. В результате брикетирования объем мусора уменьшается в шесть раз, а его дальнейшее обертывание промышленной пленкой делает эти брикеты герметичными. В таком состоянии отходы значительно легче транспортировать и легче находить места для его складирования. Есть полигоны, которые готовы принимать наш мусор только в таком состоянии. Мы делаем такие станции в каждом районе города, чтобы диверсифицировать нагрузку на них», - отметил на сессии городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова также отметил, что прессование мусора на этих площадках не представляет никакой угрозы для жителей соседних улиц.

Садовый также отметил, что он обратился к представителям других стран с просьбой помочь Львову в вывозе мусора, и подчеркнул, что ситуация с вывозом и захоронением мусора во Львове остается критической и имеет тенденцию к ухудшению.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.