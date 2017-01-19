Власти Львова заявили об угрозе чрезвычайной экологической ситуации в городе

"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально уведомили государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", - заявил мэр города Андрей Садовый в видеообращении.

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По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют или очень серьезные проблемы с вывозом мусора, или им вообще некуда его вывозить.

Садовый также обратился в международные экологические организации, к городам-партнерам за рубежом и посольства иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась, и просьбой о помощи.

"Потенциальный экологический кризис может получить международный характер, а его последствия могут ощутить жители соседних государств", - заявляет мэр Львова.

По его словам, город 8 месяцев "находится в мусорной блокаде" и ждет помощи от центральной власти.