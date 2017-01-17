Чешская компания планирует построить мусоросжигательный завод во Львовской области

Об этом шла речь сегодня, 17 января, во время встречи с руководством Львовской облгосадминистрации, передает Zaxid.net.

Представитель компании Петр Юрса отметил, что для финансирования этого проекта привлекут датский инвестиционный фонд.

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"Сжигание одной тонны мусора, по предварительным расчетам, будет стоить 30-40 евро за тонну", - пояснил Петр Юрса.

Стороны обсудили возможность подписания трехстороннего договора между Львовщиной, компанией SMS CZ s.r.o. и датским фондом на финансирование разработки соответствующего проекта.

Чешская компания SMS CZ s. r. o. занимается производством оборудования в области экологии, в частности для переработки твердых бытовых отходов.

10 декабря 2016 года стартовал открытый конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. А 10 ноября Львовская ОГА определила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода. Уже к концу прошлого года за строительство мусороперерабатывающих заводов на Львовщине конкурировали два десятка компаний.