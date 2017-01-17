Ведущие компании мира будут бороться с пластиковыми отходами
Сорок ведущих компаний мира собрались в швейцарском Давосе в понедельник, 16 января, чтобы объявить о плане борьбы с загрязнением мира, в частности океанов, пластиковыми отходами.
Компании предостерегли, что из-за нехватки надлежащих действий к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, пишет Deutsche Welle.
Такие международные корпорации, как Procter and Gamble, Coca-Cola, Danone и Dow Chemical объединили свои усилия для предотвращения загрязнения мира пластиком.
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В частности, компания Unilever обязалась к 2025 году полностью перейти на использование пластика, который может повторно использоваться, перерабатываться или самостоятельно разлагаться.
По подсчетам авторов инициативы, около 50 процентов пластика в мире можно перерабатывать, а еще 20 процентов - повторно использовать.
Однако "без фундаментальных изменений и инноваций остальные 30 процентов пластиковой упаковки никогда не будут переработаны", говорится в заявлении авторов инициативы.