Минэкологии за год отменило более половины лицензий на утилизацию опасных отходов

Об этом заявил министр Остап Семерак, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«В течение 2016 года министерство проверило 74 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензии на проведение хозяйственной деятельности по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами», - отметили в пресс-службе, добавив, что по итогам проверок в Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях лицензии для 45 компаний были аннулированы.

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Также сообщается, что еще 29 компаний, которые были проверены, получили предписания устранить выявленные нарушения.

«Прогнозируемые результаты: более половины предприятий оказались фактически неспособными выполнять заявленную работу. Часты случаи, когда комиссия фиксировала не только нарушения необходимой документации, но и отсутствие предприятий по указанным адресам», - отметил Семерак, добавив, что с 30 января комиссия Минэкологии начнет проверку соответствующих компаний в Киеве.

В пресс-службе также напомнили, что согласно с лицензионными условиями, принятыми Кабмином 13 июля 2016 года, предприятия, которые работают в сфере обращения с опасными отходами, должны были в течение двух месяцев привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабмин поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики, по мнению Семерака, должна быть разработка Национальной стратегии обращения с отходами, которая стартовала в начале июня прошлого года.

В июле были приняты новые лицензионные условия обращения с опасными отходами. Через два месяца после их принятия Минэкологии инициировало проверки компаний-лицензиатов на предмет соответствия их деятельности закону.