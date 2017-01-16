В Австрии большинство крупных супермаркетов отказались от полиэтиленовых пакетов

Большинство крупных сетей супермаркетов в Австрии с 1 января добровольно отказались предоставлять своим клиентам полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает The Local.

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Министерство по охране окружающей среды Австрии и организации защиты окружающей среды, достигли соглашения, призванного помочь реализовать директиву ЕС о сокращении использования полиэтиленовых пакетов.

В среднем на прозводство полиэтиленового кулька требуется 1 секунда, он используется в течение примерно 20 минут и разлагается до 400 лет.

Супермаркеты, принадлежащие ко группе REWE (которая включает в себя "Биллу", "Пенни", "Меркур" и "Бипа") все еще продают свои многоразовые пакеты из полиэтилена, но следующую партию обещают не заказывать.

Тем не менее, маленькие пакеты для фруктов, овощей, мяса и рыбы, будут доступны как необходимые для соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Однако экологи говорят, что добровольный отказ от пластиковых пакетов делают недостаточно, и одноразовые пакеты для фруктов следует полностью запретить.