Львов продолжает тонуть в мусоре: местные жалуются на переполненные мусорные баки (фото)

Об этом сообщает 032.ua.

Как сообщают жители здешних домов они уже дважды посылали жалобу на "горячую линию" города, но изменений так и не произошло.

"Последний раз оттуда вывозили мусор 6 января. Проблема на самом деле в том, что некуда его вывозить. Но мы уже направили жалобу, проблему обещали решить"- заявил заместитель председателя Франковской районной администрации Орест Тимчишин.

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Также 10 января сообщалось, что на улице Пасечной снова стоят переполненные контейнеры с мусором.

Как известно, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.

СМИ неоднократно сообщали о несанкционированных сбросах львовского мусора в разных регионах Украины.