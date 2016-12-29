Местная власть рассказала об антисанитарии в одном из районов Белгород-Днестровского (фоторепортаж)

На своей странице в Facebook мэр опубликовала фото, на которых видно, что территория у жилых домов завалена мусором. Городской голова считает, что виноваты в этом в первую очередь сами жители.

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"Конечно, можно сколько угодно критиковать работников КП "Благоустрий" и ЖЭО, но мы с вами тоже должны изменить свое отношение к любимому городу. Нельзя требовать от других, не потребовав, прежде всего, от себя. Никакие дворники и техника не справятся, если мы сами не будем меняться. Конечно, работники коммунальных предприятий наведут порядок, но надолго ли?" - отметила Гинак.