Местная власть рассказала об антисанитарии в одном из районов Белгород-Днестровского (фоторепортаж)
12:30, 29 декабря 2016Мусор
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Мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Алла Гинак возмущена антисанитарией в одном из районов города.
Мусор в одном из районов Белгород-Днестровского / www.facebook.com/alla.under
На своей странице в Facebook мэр опубликовала фото, на которых видно, что территория у жилых домов завалена мусором. Городской голова считает, что виноваты в этом в первую очередь сами жители.
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"Конечно, можно сколько угодно критиковать работников КП "Благоустрий" и ЖЭО, но мы с вами тоже должны изменить свое отношение к любимому городу. Нельзя требовать от других, не потребовав, прежде всего, от себя. Никакие дворники и техника не справятся, если мы сами не будем меняться. Конечно, работники коммунальных предприятий наведут порядок, но надолго ли?" - отметила Гинак.
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