В Украине 95% муниципального мусора вывозится на захоронение вместо переработки – Семерак

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK.

"Когда мы фиксируем незаконную свалку, мы заставляем орган местного самоуправления, на территории которого это зафиксировано, убрать его. Такая законодательная база есть, но у нас нет полной организации работы над такой утилизацией. Поэтому, к сожалению, 95% муниципального мусора согласно официальной украинской статистике вывозится на захоронение на свалку. Но это недопустимо, ведь таким образом теряется ресурс, который может быть качественным сырьем для различных предприятий. Поэтому главная цель Министерства экологии в этой сфере – это стопроцентная переработка отходов", – подчеркнул Семерак.

Читайте такжеСтратегия обращения с отходами в Украине предусматривает создание "мусорных кластеров" – ЕБРР

Также министр прокомментировал утилизацию опасных отходов, отметив, что платить за это должны предприятия, которые пользовались такими ресурсами, а не государство.

"Средств на утилизацию опасных отходов в государственном бюджете не должно быть. Выделение таких государственных денег из государственной казны является коррупцией. Ведь в себестоимость продукции предприятий заложены расходы на утилизацию. Поэтому за утилизацию должны отвечать те учреждения, которые пользовались, например, люминесцентными лампами. Такая же ситуация и с теми компаниями, которые привозят в Украину пестициды. Они должны проводить утилизацию отходы также за свой счет", – пояснил чиновник.

В то же время главная проблема, добавляет Семерак, что на рынке нет утилизатора, который бы качественно выполнял свою работу.

"На украинском рынке нет ни одного надлежащего утилизатора пестицидов. Есть одна компания, которая имеет лицензию, и которая сейчас пытается доказать, что они когда-то будут уметь это делать. Поэтому на территории Украины сегодня находится более 8,5 тысяч тонн сельскохозяйственных удобрений, которые хранятся еще со времен Советского союза. В этом случае нужно готовить государственную программу именно для таких опасных отходов", – отметил министр экологии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Минэкологии представило первый вариант стратегии обращения с отходами.