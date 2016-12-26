Стратегия обращения с отходами в Украине предусматривает создание "мусорных кластеров" – ЕБРР

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития, который выступает партнером Министерства экологии и природных ресурсов в подготовке данной стратегии.

«Одним из важных компонентов Национальной стратегии обращения с отходами является идея межмуниципального сотрудничества. Предлагается постепенно отказаться от планирования управления отходами на базе административного деления (области, районы) и перейти к управленческим подходам, которые бы основывались на объемах мусора, логистике, потребностях населения, то есть ввести понятие мусорного кластера», – сообщили в пресс-службе.

По мнению представителей ЕБРР, такой подход позволит местным властям получать выгоду от «economy of scale», то есть экономии на масштабе или снижении удельных затрат при росте объемов производства, что хорошо согласуется с процессами децентрализации в Украине.

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«Мы были бы заинтересованы в дальнейшем рассмотреть возможности финансирования такого проекта», – сообщили в пресс-службе, добавив, что ЕБРР поддерживает правительство Украины в разработке Нацстратегии в той ее части, которая касается управления бытовыми отходами.

По мнению ЕБРР, Украине необходимо построить систему устойчивого и рационального управления отходами, которая бы базировалась на принципах иерархии отходов, раздельного сбора и полного возмещения затрат.

«Этот проект финансируется через мультидонорский счет для устойчивого развития Украины. Минэкологии, наш ключевой партнёр в этом проекте, планирует завершить разработку этой части стратегии в первом квартале 2017 года», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца текущего года.

21 декабря Минэкологии представило первый вариант проекта данной стратегии и выставило его на общественное обсуждение, которое продлится 1,5-2 месяца. По словам главы министерства Остапа Семерака, данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие. Также отмечалось, что этот проект стратегии должен стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии.

По информации Семерака, над созданием проекта стратегии работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Министерства экономического развития и торговли, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и ЕБРР.