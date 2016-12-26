Одесситы жалуются на стихийные свалки на Жеваховой горе: мэрия рекомендует идти в полицию

Об этом говорится в ответе председателя РА Александра Александрочкина на запрос гражданина в системе Единого центра обращений 13-25, пишет Думская.

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«Несанкционированное скопление мусора по указанному адресу образовывается жителями, которые не заключили договор на вывоз твердых бытовых отходов, — отметил чиновник. — Бюджет КП «ЖКС «Пересыпский» складывается из тарифа на услуги по содержанию дома и придомовой территории (СДПТ), в нем траты на уборку свалок мусора на территории СОН не предусмотрены. В бюджете ЖКС отсутствуют средства на уборку свалок мусора на территории СОН и бесхозных территориях. В связи с тем, что основным источником финансирования коммунальных предприятий «Жилищно-коммунальный сервис» являются средства, поступающие от населения, выполнять работы по уборке свалки мусора, расположенной на Жеваховой горе, не представляется возможным. Зафиксировать факт сброса мусора по указанному адресу практически не представляется возможным».

Александрочкин рекомендовал гражданам, недовольным ситуацией на Жеваховой горе, обращаться в полицию.