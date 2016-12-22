Во Львове активисты сорвали сессию горсовета, протестуя против строительства мусоропрессовочного завода
Во Львове активисты общественной организации «Развитие общины» сегодня сорвали работу сессии Львовского городского совета, протестуя против строительства во Львове завода по прессованию мусора.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 молодых людей во время заседания ворвались в большой сессионный зал, где вели себя агрессивно, выломали двери в сессионном зале, затеяли потасовку и драку с депутатами.
Участники акции сорвали пленарное заседание, требуя от депутатов немедленного вынесения на голосование и поддержки вопроса о запрещении образовывать на территории бывшего завода «Львовхимсельмаш» во Львове любых предприятий, работа которых связана с мусором.
Из-за этого городской голова Андрей Садовый объявил перерыв в заседании и покинул сессионный зал.
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Сегодня утром на площади возле городского совета протеста представители «Развития громады» также раздавали листовки с требованиями не устанавливать во Львове мусоропрессовочное оборудование на территории бывшего завода «Львовхимсельмаш».
Как сообщал УНИАН, случаи несанкционированного завоза львовского мусора продолжают фиксироваться в разных областях Украины. Львовская власть отрицает свою причастность к несанкционированному сбросу мусора.
Справка УНИАН. Во Львове сохраняется напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовечской свалки. Городской голова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительные объемы мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.