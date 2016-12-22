Во Львове активисты сорвали сессию горсовета, протестуя против строительства мусоропрессовочного завода

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 молодых людей во время заседания ворвались в большой сессионный зал, где вели себя агрессивно, выломали двери в сессионном зале, затеяли потасовку и драку с депутатами.

Участники акции сорвали пленарное заседание, требуя от депутатов немедленного вынесения на голосование и поддержки вопроса о запрещении образовывать на территории бывшего завода «Львовхимсельмаш» во Львове любых предприятий, работа которых связана с мусором.

Из-за этого городской голова Андрей Садовый объявил перерыв в заседании и покинул сессионный зал.

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Сегодня утром на площади возле городского совета протеста представители «Развития громады» также раздавали листовки с требованиями не устанавливать во Львове мусоропрессовочное оборудование на территории бывшего завода «Львовхимсельмаш».

Как сообщал УНИАН, случаи несанкционированного завоза львовского мусора продолжают фиксироваться в разных областях Украины. Львовская власть отрицает свою причастность к несанкционированному сбросу мусора.

Справка УНИАН. Во Львове сохраняется напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовечской свалки. Городской голова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительные объемы мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.