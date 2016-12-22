К 2022 году половина всех бытовых отходов в Украине будет сортироваться - эксперт

Об этом сообщила ведущий менеджер департамента энергоэффективности и изменений климата ЕБРР Елена Борисова на пресс-конференции.

«До 2030 года 90% бытовых отходов будут сортироваться. Это целевой показатель, который был определен на основании существующих практик и той ситуации, которая сложилась в Украине. Это нужно еще обсудить, но с точки зрения наших экспертов, это реалистично и обеспечивает выполнение необходимых экологических стандартов», - сказала она.

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По словам Борисовой, раздельный принцип сортировки предусматривает установку двух разных видов контейнеров, предназначенных для сухих отходов, и остальных видов мусора. Сухие отходы включают в себя те материалы, которые впоследствии могут быть переработаны - стекло, бумагу и т.д.

По словам менеджера ЕБРР, успешное выполнение этого прогноза зависит от уровня социальной ответственности украинского населения и бизнеса.

Борисова отметила, что стратегия также предусматривает введение принципа расширенной ответственности производителя. Согласно этому принципу, отечественные производители будут нести полную ответственность за дальнейший сбор и переработку своих упаковочных материалов.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.