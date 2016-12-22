Минэкологии вынесло на общественное обсуждение первый вариант стратегии обращения с отходами

Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Остап Семерак, передает УНИАН.

«Украина впервые подготовила такой документ, который вырабатывает целостную государственную политику в обращении со всеми видами отходов… Стратегия нужна для инвесторов, которые хотели бы работать и инвестировать в экономику Украины. Это механизм имплементации европейских стандартов», - сказал он.

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По словам министра, документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие.

Разработанный проект стратегии должен стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии.

По словам Семерака, документ базируется на европейских стандартах, переход на которые предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС. Таким образом, имплементация этой стратегии будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций в государство.

Министр отметил, что над созданием проекта стратегии работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития.

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«Мы работали вместе с нашими международными партнерами 5-6 месяцев. Это очень сжатые сроки. Мы за 5-6 месяцев прошли первый этап и четко следуем плану», - сказал Семерак.

По его прогнозам, разработанный документ будет готов к официальному прохождению через министерства и другие центральные органы исполнительной власти не ранее, чем через 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.