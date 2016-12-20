Ривненские депутаты угрожают возвращать мусор под львовский горсовет

Незаконно вывезенный в Ривненскую область львовский мусор местные депутаты угрожают вернуть под горсовет во Львове. Заместитель председателя областного совета Алексей Бучинский заявил, что больше всего от львовского мусора страдают Ривне, Днепр и Одесса. Об этом пишет местное издание "Радиотрек".

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В свою очередь депутат областного совета Владимир Муляр рассказал, что к нему обратились жители села Оженин, которые сообщили, что на частной территории кто-то выбросил более 12 тонн мусора. Люди обратили внимание на бумаги и увидели там конверты и чеки с указанием города Львов.

Алексей Бучинский отметил, что они готовы реагировать на дальнейшие подобные случаи: "И в случае появления новых таких фактов, мы будем вынуждены этот мусор грузить и отвозить ко Львовскому городскому совету, и там высыпать. Потому что, терпеть такое в Ривненской области невозможно".

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.