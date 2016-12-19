В Житомирской области активисты не допустили несанкционированного сброса львовского мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на своей странице в «Фейсбук» глава Малинской райгосадминистрации Житомирской области Юрий Рудченко.

По его данным, в селе Недашки Малинского района вчера вечером остановили три грузовика со львовским мусором.

«Автомобили завернули в райотдел полиции до выяснения обстоятельств. Водители фур сообщили, что им была дана разнарядка везти мусор именно в Малинский район Житомирской области. Надеюсь, полиция даст достойную оценку действиям мусородельцов», - написал руководитель Малинского района.

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Рядом с комментарием он также разместил соответствующие фотографии остановленных фур и номер одной из них. Он свидетельствует, что фура – из Львовской области. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Количество незаконно ввезенного мусора устанавливается.

Как сообщал УНИАН, аналогичные случаи несанкционированного завоза львовского мусора уже фиксировались в Житомирской и других областях Украины. В начале декабря правоохранители начали проверку незаконной разгрузки на территории Черняховского района Житомирской области грузовиков мусора, привезенного из Львовской области.

Львовские власти отрицают свою причастность к несанкционированному сбросу мусора.

Справка УНИАН. Во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.