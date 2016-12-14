Жителям Львова придется больше платить за вывоз мусора

Как сообщает "Львовская газета", тариф как минимум откорректируют на повышенную стоимость минимальной зарплаты, которая с января должна составлять 3200 грн.

Однако, вероятно, жильцам придется также платить за закрытые «Грибовичи». В мэрии рассматривают возможность заложить в тариф перевозки отходов на более дальнее расстояние, чем было до сих пор.

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Сегодня львовяне платят за вывоз и захоронение мусора 370 грн за тонну. По словам депутата Львовского городского совета Романа Иванцива, каждый львовянин платит за вывоз мусора примерно 12 грн в месяц. Если в тариф заложат перевозку отходов не в Грибовичи, а на расстояние в 50 км, по подсчетам депутата, это добавит к платежке каждого человека 1,3 грн ежемесячно. В то же время, эта сумма существенно уменьшит компенсации фирмам, которые обслуживают Львов из городского бюджета. Насколько же увеличатся платежки львовян после корректировки всех составляющих тарифа, депутат пока не знает.