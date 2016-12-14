Жителям Львова придется больше платить за вывоз мусора
Со следующего года львовянам придется больше платить за вывоз мусора.
Как сообщает "Львовская газета", тариф как минимум откорректируют на повышенную стоимость минимальной зарплаты, которая с января должна составлять 3200 грн.
Однако, вероятно, жильцам придется также платить за закрытые «Грибовичи». В мэрии рассматривают возможность заложить в тариф перевозки отходов на более дальнее расстояние, чем было до сих пор.
Читайте такжеВ грибовическом озере с инфильтратами поселился лебедь (фото)
Сегодня львовяне платят за вывоз и захоронение мусора 370 грн за тонну. По словам депутата Львовского городского совета Романа Иванцива, каждый львовянин платит за вывоз мусора примерно 12 грн в месяц. Если в тариф заложат перевозку отходов не в Грибовичи, а на расстояние в 50 км, по подсчетам депутата, это добавит к платежке каждого человека 1,3 грн ежемесячно. В то же время, эта сумма существенно уменьшит компенсации фирмам, которые обслуживают Львов из городского бюджета. Насколько же увеличатся платежки львовян после корректировки всех составляющих тарифа, депутат пока не знает.