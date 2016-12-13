Руководство Роменской РГА готовит иск в суд из-за львовского мусора
12:01, 13 декабря 2016Мусор
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Руководство Роменской РГА готовит иск в суд из-за львовского мусора, ответчиком может выступить львовская фирма, которая несанкционированно выгрузила мусор на территории одного из заброшенных фермерских угодий Роменского района на Сумщине.
Руководство Роменской РГА готовит иск в суд из-за львовского мусора / УНИАН
Руководство Роменской РГА уже получило разрешение от местного управления Нацполиции на вывоз остатков бытового мусора на санкционированный полигон, передает 0542.ua.
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Средства на расходы выделит сельсовет, на территории которого и произошло ЧП. А тем временем специалисты экологической инспекции просчитывают сумму нанесенного ущерба, а юристы готовят иск в суд.
Напомним, в Сумской области 2 декабря утром жители с. Ярмолинцы Роменского района обнаружили на заброшенной ферме кучу мусора и сообщили о находке правоохранителям, отметив, что накануне местные жители видели 4 грузовика с якобы львовской регистрацией.
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