Руководство Роменской РГА готовит иск в суд из-за львовского мусора

Руководство Роменской РГА уже получило разрешение от местного управления Нацполиции на вывоз остатков бытового мусора на санкционированный полигон, передает 0542.ua.

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Средства на расходы выделит сельсовет, на территории которого и произошло ЧП. А тем временем специалисты экологической инспекции просчитывают сумму нанесенного ущерба, а юристы готовят иск в суд.

Напомним, в Сумской области 2 декабря утром жители с. Ярмолинцы Роменского района обнаружили на заброшенной ферме кучу мусора и сообщили о находке правоохранителям, отметив, что накануне местные жители видели 4 грузовика с якобы львовской регистрацией.