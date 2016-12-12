Минэкологии представило проект стратегии обращения с отходами

Об этом сообщил замглавы Минэкологии по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо в ходе заседания рабочей группы по разработке этого документа.

"Целью стратегии является согласование национальной политики и построение плана (в сфере обращения с отходами - УНИАН), что позволит направить отрасль в соответствие с европейскими принципами", - сказал он.

По словам Кузьо, стратегия охватывает следующие виды отходов: твердые бытовые, строительные, опасные, промышленные, отходы сельского хозяйства, электрические и крупногабаритные отходы.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк в ходе заседания сообщил, что проект стратегии будет в ближайшее время дорабатываться с учетом мнения общественности, и затем документ будет вынесен на утверждение в Кабинет министров и Верховную Раду.

«Мы в кратчайшие сроки с Минэкологии и Министерством экономического развития и торговли ее проработаем для того, чтобы этот документ можно было рассматривать на уровне правительства и Верховной Рады», - отметил он.

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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, ведомство которого также входит в рабочую группу, отметил, что после принятия стратегии должен быть разработан рамочный законопроект об обращении с отходами.

Ассоциированный директор департамента энергоэффективности Европейского банка реконструкции и развития, который принимал участие в разработке стратегии, Сергей Масличенко сказал, что документ состоит из следующих элементов: предотвращение увеличения отходов, повторное использование отходов, переработка, сжигание и в последнюю очередь - вывоз отходов на свалки.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики должна была стать разработка Национальной стратегии обращения с отходами и план по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.