Местные власти саботируют борьбу со стихийными свалками - Минэкологии

Обэтом сообщил в парламенте министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«За мусор в первую очередь отвечают местные органы власти. Реальные деньги экологического налога, а это в 2016 году более 1 млрд грн, остались в местных бюджетах. К сожалению, они не были использованы на эти цели (борьба со свалками – УНИАН), - сказал он. – Ремонт школ и детских садов за эти деньги - доброе дело, но отходы такая же социальная проблема».

Семерак отметил, что в регионах обещают бороться с этой проблемой, однако практически никакого результата нет.

«На местах нам обещают, что свалки будут ликвидированы, что ими занимаются, но на самом деле мы видим полный саботаж», - подчеркнул министр.

В то же время, по словам Семерака, наиболее активно со стихийными свалками борются Николаевская, Донецкая, Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

При этом по состоянию на 9 декабря ни одна область Украины не передала в Министерство экологии и природных ресурсов полной информации о свалках.

Министр экологии неоднократно подчеркивал, что в Украине на сегодняшний день насчитывается порядка 30 тыс. мусорных свалок и полигонов для отходов, однако информация о них отсутствует.