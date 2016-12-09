Министр экологии пожаловался, что ни одна область не передала полной информации о свалках

Обэтом сообщил в парламенте министр экологии Остап Семерак.

«Мы начали инвентаризацию всех свалок. Мы требуем от органов местного самоуправления расширенной информации о вывозе мусора. … По состоянию на сегодня ни одна область не справилась надлежащим образом с поставленным заданием», - сказал он.

Семерак отметил, что министерство имеет информацию о 6153 свалках.

«Мы понимаем, что это цифра неполная. … Разница между 30 тысячами свалок (которые существуют по мнению Минэкологии – УНИАН) и 6 тысячами идентифицированных – это состояние выполнения областными и районными администрациями поручения Кабинета министров», - добавил он.

По словам Семерака, Одесская, Херсонская области и город Киев вообще не передали информации о свалках.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 годаКабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики, как ожидается, станет разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.

Министр экологии неоднократно подчеркивал, что в Украине на сегодняшний день насчитывается порядка 30 тыс. мусорных свалок и полигонов для отходов, однако информация о них отсутствует.