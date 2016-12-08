На мусорном полигоне в Подгорцах начали укрепление склонов и пересыпание территории - КГГА

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом во время инспекции полигона сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Сейчас мы выполняем первоочередные противоаварийные работы на территории полигона, но параллельно разрабатывается проект комплекса плановых мероприятий на объекте. Проект разрабатывается Государственным предприятием «Научно-исследовательский институт строительного производства» Минрегиона Украины. Он будет завершен в течение следующей недели», – сказал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что противоаварийные работы на территории 5-го полигона начались 2 декабря.

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«Работает 15 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Наша цель – сделать склоны полигона более пологими, что позволит минимизировать риск оползней, и тому подобное. Кроме того, пересыпание мусора смесью песка и глины нейтрализует неприятный запах мусора, от чего страдают жители соседних населенных пунктов. Это - одно из технологических требований функционирования полигона, и мы его выполняем», – сказал Пантелеев.

Как сообщалось, о полном закрытии полигона №5 из-за его критического экологического состояния речь ведется с 2006 года. Несколько раз полигон временно закрывали, но через некоторое время его работа возобновлялась.

27 октября Киевсовет утвердил план мероприятий по экобезопасности полигона ТБО №5 на период 2016-2018 годов на общую сумму 300 млн грн.

В частности, до конца этого года предусмотрено выполнить работы по укрытию изолирующим слоем 9 га полигона, что уменьшит неприятные испарения на свалке. К октябрю 2017 года должны прекратить складирование отходов на I карте полигона и расширить мощности системы очистки фильтрата. В общем до октября 2018 года планируется полностью закрыть полигон твердых бытовых отходов в Подгорцах.

Согласно распоряжению КГГА № 1111 от 10 ноября, из резервного фонда бюджета Киева выделят 3,8 млн грн для выполнения укрытия части территории полигона.