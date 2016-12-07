В грибовическом озере с инфильтратами поселился лебедь (фото)

Как рассказал директор ЛКП "Збиранка" Владимир Заник, это самое большое из пяти озер с инфильтратами на территории свалки, передает ZAXID.NET.

"Дождевая вода, которая проходит через мусор, собирается в своеобразное озеро темно-коричневого цвета, похожее на гной. В этом озере вчера мы увидели лебедя. Неизвестно, как эта птица туда попала. Наши работники пытались заманить ее хлебом на берег, но там очень резкие берега, поэтому опасно подходить близко к воде. Я запретил работникам это делать, чтобы не произошел оползень", - рассказал Заник.

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По его словам, работники ЛКП "Збиранка" обратились к спасателям с просьбой достать птицу из воды. Поскольку, по словам Заника, птица не может самостоятельно взлететь.

В пресс-службе ГСЧС во Львовской области подтвердили, что они выезжали в Грибовичи, однако отмечают, что птице ничего не угрожает.

А инфильтраты не представляют опасности для лебедя, однако, если птица попала бы в гудронное озеро, которое также есть на территории свалки, то она бы умерла.