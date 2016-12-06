В центре Львова установили мусорные контейнеры европейского образца

Об этом сообщает местный сайт 032.ua.

По словам заместителя председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозули, теперь в центре Львова вместо отдельных мусорных баков для стекла, бумаги и остальных отходов появились новые, 3 типов: для стекла, вторсырья (бумага, пластик, металл) и смешанные.

"Согласно решению исполкома, состоялся конкурс. По его условиям, новые контейнеры должны быть закрытого типа для раздельного мусора и чтобы они были большей емкости. Всего для участия в конкурсе вызвались три компании. Сам конкурс был разделен на 6 лотов, а лоты были поделены по количеству коммунальных предприятий. Одна из компаний, которая хотела участвовать в конкурсе, подала заявку только на один, а другие - на все шесть", - рассказал Зозуля.

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Отметим, что победителем конкурса стала компания "Гринера", которая с 1-го декабря этого года начала обустраивать центр города новыми мусорными контейнерами европейского образца.