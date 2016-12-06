Эксперты призывают власти ускорить внедрение в Украине приципа раздельного сбора отходов

Об этом сказал на конференции основатель и руководитель американской компании TerraCycle, которая занимается переработкой отходов в 24 странах мира, Том Саки.

«Власти должны ускорить процесс продвижения данной концепции… Каждая страна, которая перешла на раздельный сбор отходов, только выиграла от этого», - сказал он.

Говоря о своем опыте в данной сфере, Саки отметил, что многие страны на начальном этапе внедрения концепции расширенной ответственности производителя противились этому, так как это увеличивает расходы компаний. Но, в конечном итоге, внедрение принципов расширенной ответственности увеличивалось, сокращая объемы вывоза отходов на свалки, так как сортированные отходы шли на переработку. Также Том Саки подчеркнул, что первое, что необходимо внедрить, это раздельный сбор отходов. Ведь собирая все в одну корзину, мы теряем около 30% ресурсоценных отходов.

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Присутствующий на конференции старший советник из Голландии по международному сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами и окружающей средой Герман Хьюсман отметил, что в Европейском Союзе действует рамочная директива по отходам 2008 года, согласно которой страны постепенно увеличивают удельный вес отходов, идущих на переработку.

«Все страны в ЕС хотят снизить количество отходов. Например, в Голландии около 82% использованных материалов перерабатывается. В стране действуют организации расширенной ответственности производителей, которые созданы и финансируются самими же производителями. А сбором занимаются муниципалитеты, которые получают от 29 до 84 евро за тонну в зависимости от видов раздельно собранных отходов упаковки от организации расширенной ответсвенности», - сказал он.

Хьюсман отметил, что раздельный сбор отходов стимулирует ответственность, а город получает свою выгоду в виде снижения объемов отходов, поэтому Украине следует перенять опыт европейских стран.

Одна из инициаторов законопроекта об отходах упаковки народный депутат Алена Бабак отметила, что Кабинет министров должен как можно скорее утвердить стратегию по обращению с отходами, в которой и будут установлены принципы расширенной ответствености производителя.

«При этом я считаю, что мы уже можем в парламенте рассматривать законопроект об упаковке и отходах упаковки, положениями которого устанавливается не только принцип расширенной ответственности производителей в сфере упаковки, но и экономические стимулы для потребителя при раздельном сборе», - сказала депутат.

Бабак отметила, что данный законопроект предусматривает оплату населением только вывоза несортированных отходов.

«Если потребители будут раздельно сортировать отходы упаковки, то за их вывоз они платить не будут. За это заплатят производители», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов планирует всередине декабря этого года презентовать проект стратегии обращения с отходами, в разработке проекта которой принимают участие консультанты Европейского банка реконструкции и развития и немецкого Сообщества международного развития GIZ.

В министерстве отметили, что одним из базовых принципов стратегии будет расширенная ответственность производителей упаковки.

Законопроект «Об упаковке и отходах упаковки», разработанный группой из 26 депутатов Верховной Рады, предполагает создание организаций расширенной ответственности производителей товарной продукции в упаковке, которые от их имени будут финансировать организацию раздельного сбора и утилизацию отходов упаковки.

В законопроекте устанавливаются возрастающие нормы по переработке упаковки на пятилетний период. Так, через пять лет производители должны будут перерабатывать не менее 50% отходов упаковки. После этого нормы будут вновь пересмотрены. Если же производители не будут выполнять нормы по сбору и утилизации упаковки, они должны будут уплатить штраф в бюджет. На сегодня, по словам Бабак, 97% бытовых отходов попадают на свалки, и 30% из них составляет упаковка.