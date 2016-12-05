На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора (видео)

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Сумской области.

Полицейские догнали одну из машин в Полтавской области. Сегодня она доставлена в Роменский отдел полиции. Водитель транспортного средства дает объяснения следователям. По данному факту начато уголовное производство.

О факте незаконной выгрузки мусора на прошлой неделе в полицию обратился председатель Коржановского поселкового совета, который сообщил о четырех грузовиках с львовскими номерами, которые выгрузили мусор на территории бывшей фермы.

«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, - комментирует Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции. - Во время проверки было установлено, что ночью в течение двух дней, четыре грузовика разгрузили мусор на пустыре, где раньше была расположена ферма. С места происшествия также изъяли чеки из магазинов и конверты с почтовыми адресами, которые указывали на адреса города Львова. По данному факту правоохранители сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст.239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель) и начали досудебное расследование».

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На задержание указанных транспортных средств были ориентированы сотрудники полиции Сумской и соседних областей. И того же дня экипаж полицейских по безопасности дорожного движения Роменского отдела полиции совместно с Полтавскими коллегами догнали один грузовик марки "DAF CF 85" в городе Лохвица Полтавской области, в ходе осмотра которой обнаружили остатки твердых бытовых отходов.

Водитель машины - 57-летний житель Львова. Мужчина признался, что он действительно выгрузил мусор на указанном месте. Говорит, выполнял распоряжения руководства, хотя и хорошо сознавал, что это незаконно.

Полицейские поставили машину на штраф-площадку Роменского отдела полиции. Мужчина задержан. А правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к этому преступлению.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия «Збыранка».