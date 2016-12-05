Львовский мусор занесло в поселок на Житомирщине - 20 тонн сбросили посреди дороги

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Житомирской области, в конце прошлой недели жители поселка Мирополь Романовского района обнаружили недалеко от Миропольской свалки кучу мусора и сообщили о находке правоохранителям.

От власти поселка Мирополь в полицию также поступило соответствующее заявление. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Читайте также"Приключения" львовского мусора: подозрительную машину и несанкционированную свалку обнаружили на Сумщине

В Миропольском поселковом совете сообщили, что местные жители видели несколько грузовиков с якобы львовской регистрацией.

«Коммунальщики пожаловались в наш поселковый совет, что целая куча мусора вывалена посреди дороги на свалку вблизи поселка Мирополь. В мусоре были найдены, среди прочего, документы пенсионного фонда Каменка-Бугского района Львовской области. Позже мы опросили людей в Мирополе и нашли свидетелей, которые видели, как со свалки выезжали неместные авто и огромный шел мусоровоз», - рассказал корреспонденту УНИАН по телефону Миропольский поселковый голова Валерий Гиндич.

В целом, по его словам, на миропольскую свалку вывезли, предварительно, около 20 тонн мусора. Сегодня коммунальщики проводят его утилизацию.

Как сообщал УНИАН, ранее аналогичные случаи уже происходили в разных областях Украины. Последний из них имел место на Сумщине. В частности, утром 2 декабря жители с. Ярмолинцы Роменского района обнаружили на заброшенной ферме кучу мусора и сообщили о находке правоохранителям, отметив, что накануне местные жители видели 4 грузовика с якобы львовской регистрацией.

Львовские власти отрицают свою причастность к несанкционированному сбросу мусора.

Справка УНИАН. Во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.