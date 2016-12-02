"Приключения" львовского мусора: подозрительную машину и несанкционированную свалку обнаружили на Сумщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, указанные сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в рамках которого сотрудники полиции Сумской и соседних областей сориентировались на задержание указанных машин.

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Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко, в настоящее время вблизи г. Лохвица Полтавской области работники полиции остановили один автомобиль, который, согласно остаткам в кузове, перевозил твердые бытовые отходы. Объяснения водителя вызвали определенные подозрения и пока грузовик транспортируют в Ромны для выяснения обстоятельств.

Роменская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в указанном производстве, досудебное расследование ведет Роменский отдел полиции.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия «Збыранка».