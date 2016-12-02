Минэкологии планирует в середине декабря опубликовать проект стратегии обращения с отходами

Об этом сообщил в ходе конференции начальник отдела по обращению с отходами и опасными химическими веществами департамента экологической безопасности министерства Александр Семенец.

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«10 декабря – это дата, когда разработчики должны предоставить министерству текст аннотированной структуры проекта стратегии. Министерство через некоторое время, может через неделю, опубликует этот текст. Ориентировочно в середине декабря мы публично презентуем проект стратегии», - сказал он.

Семенец подчеркнул, что после презентации проекта стратегии рабочая группа, состоящая из представителей Минэкологии, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства экономического развития и торговли и международных консультантов, будет продолжать работу над ее совершенствованием.

По словам представителя Минэкологии, одним из базовых принципов стратегии будет расширенная ответственность производителей упаковки, суть которой заключается, в частности, в раздельном сборе мусора.

«Стратегия утвердится постановлением Кабинета министров. В течение месяца-двух она будет дорабатываться и потом подаваться в правительство», - добавил Семенец.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики, как ожидается, станет разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.