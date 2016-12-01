В центре Львова начали устанавливать мусорные контейнеры нового типа

Контейнеры закупил новый перевозчик мусора «Гринера» в рамках пилотного проекта по изменению системы сбора ТБО на территории Галицкого района, сообщает Zaxid.net.

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«На площадках будет меньше контейнеров, поскольку новые урны вмещают в три раза больше отходов, чем старые. То есть там, где было три контейнера, будет один. Поскольку они закрыты, то будут значительно безопаснее, к ним не будут иметь доступа бездомные», - рассказал заместитель председателя Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

По словам Андрея Зозули, новыми пластиковыми контейнерами полностью заменят старые в районе за три дня.

Вместо отдельных контейнеров для пластика, стекла, бумаги и других отходов установят три типа контейнеров: для стекла, вторсырья (бумага, пластик, металл) и смешанные.

Каждый контейнер имеет круглое отверстие, в которое можно забрасывать мусор. Новая форма помойки также сделает невозможным распространение плохого запаха от отходов.