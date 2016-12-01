На территории Хортицы обнаружили опасные отходы

В Госэкоинспекции в Запорожской области с использованием электронного сервиса «Интерактивная карта свалок» поступило обращение гражданки относительно возможной свалки стеклянных емкостей с опасными химическими веществами (неизвестными веществами) на территории острова Хортица в г. Запорожье, который входит в природно-заповедный фонд.

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Специалистами госэкоинспекции оперативно осуществлен выезд к указанному месту события и проведено обследование указанной в обращении территории. Во время визуального осмотра установлено, что вышеуказанная территория частично ограждена металлическим забором и имеет твердое покрытие, на котором расположены отходы различного морфологического состава (ПЭТ бутылки, стекло, ветошь). Также, в одном из зданий, находящемся на указанной территории и имеющем свободный доступ, зафиксировано значительное количество стеклянных емкостей с веществами неизвестного происхождения, поврежденных люминесцентных ламп.

На время обследования вышеупомянутая территория не охранялась. Землевладельцы (землепользователи), собственники отходов или виновные лица не установлены.

С целью предупреждения негативного влияния на окружающую среду и предотвращения создания опасности для здоровья людей и принятия соответствующих мер реагирования, Госэкоинспекцией в Запорожской области срочно подготовлено и направлено уведомление Запорожскому городскому голове, а также проинформировано руководство Национального заповедника «Хортица».