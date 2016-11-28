Прокуратура настаивает на признании бездействия мэра Львова в решении проблемы Грибовичской свалки

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, прокуратура области 25 ноября внесла во Львовский апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение Львовского окружного админсуда от 10 ноября, которым прокуратуре было отказано в признании противоправным бездействия мэра Львова и исполнительного комитета Львовского горсовета по решению проблемы Грибовичской свалки.

Речь идет, по данным прокуратуры, о «незакрытии Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведении его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусороперерабатывающего завода и др.».

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В ведомстве напомнили, что в этом году прокуратурой Львовской области в очередной раз было подано исковое заявление к городскому голове Львова и исполнительному комитету Львовского горсовета о признании противоправным бездействия и обязательства к совершению действий.

"На этот раз суд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет ЛГС прекратить деятельность Грибовичской свалки. В частности, постановлением Львовского окружного административного суда обязали исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовичскую свалку", - отмечается в сообщении.

В то же время этим же судом прокуратуре было отказано в признании противоправным бездействия мэра Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета по принятию мер для решения указанных вопросов. "Учитывая изложенное, прокуратурой области в этой части указанное решение суда обжаловано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели людей на свалке, было объявлено директору ЛКП "Збиранка", его заместителю, а также начальнику полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка).