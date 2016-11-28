В полиции не будут возбуждать дело по факту незаконного выброса львовского мусора возле Тернополя
В полиции не будут возбуждать уголовное производство по факту несанкционированного выброса мусора из Львовской области на территории Тернопольской области.
Как сообщил УНИАН начальник Зборовского отделения полиции Николай Петрик, для этого нет оснований, поскольку по выводам экологов мусор не причинил вред людям и окружающей среде.
Представители экологической инспекции в Тернопольской области и следственно-оперативной группы установили, что вблизи Малашевской свалки, куда вывозят мусор из Тернополя, лежит примерно 113 м куб. мусора.
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«Информация о том, что грузовой автомобиль со львовскими номерами привез и выбросил на территории Тернопольской области мусор, поступила в Зборовское отделение полиции 22 ноября. Во время проверки бытовых отходов обнаружили чеки из АЗС и магазинов, а также другие документы, которые выдавались на территории Львовской области», – рассказал Петрик.
Согласно выводам экологической инспекции, мусор занимает примерно 0,013 га, сумма ущерба составляет 554 грн.
«В действиях неизвестных лиц следователи видят только признаки административного правонарушения. Сейчас злоумышленников разыскивают и обрабатывают видео с камер наблюдений, чтобы установить автомобиль», – сообщил Петрик.
Согласно распоряжению начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, на Львовской трассе установлен пост для контроля за автодорогой и для того, что избежать подобных незаконных завозов мусора.
Как сообщал УНИАН, городской председатель Тернополя Сергей Надал в конце прошлой недели в официальном заявлении призвал горсовет Львова забрать мусор, сброшенный без разрешения у Малашевской свалки, куда вывозят отходы из Тернополя.
Под данным заявлением подписали и депутатов, что вызвало недоразумение, поскольку, как выяснилось, депутаты не подписывались под данным обращением.