Суд обязал Львовский горсовет прекратить деятельность Грибовической свалки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Как отмечает ведомство, у Львовского городского головы и исполнительного комитета Львовского городского совета было минимум 10 лет, чтобы решить вопрос эксплуатации Грибовической свалки. А именно закрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона для размещения отходов, строительства на ней завода по их переработке и мусоросортировочного комплекса. Но никаких из вышеперечисленных мер предпринято так и не было.

Львовский полигон твердых бытовых отходов (далее по тексту – ТБО) эксплуатируется с 1959 года. Соответственно, с момента начала эксплуатации свалки прошло более 3 эксплуатационные периоды. До 1990 года на свалку вывозились также и промышленные отходы предприятий. Львова.

Как информирует львовская прокуратура, в связи с многочисленными нарушениями требований санитарного и природоохранного законодательства в части обращения с отходами при эксплуатации свалки, еще в 2003 году главным государственным санитарным врачом Львовской области вынесено постановление о прекращении его эксплуатации. Кроме того, согласно заключению Государственной экологической экспертизы экологической ситуации, сложившейся на территории влияния Львовского городского полигона ТБО от 2011 года, проведенной Министерством экологии и природных ресурсов Украины, дальнейшая деятельность Львовского полигона ТБО признана экологически недопустимой за негативное воздействие на окружающую среду и таким, что подлежит поэтапному закрытию с его технической и биологической рекультивацией.

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«Об указанных обстоятельствах было известно исполнительному комитету Львовского городского совета и городскому голове Львова, поскольку они были предметом исследования в административном деле по иску прокуратуры Львовской области еще в 2013 году к Львовскому городскому совету, его исполнительному комитету и городскому голове Львова. Правда в 2015 году постановлением Львовского апелляционного административного суда прокуратуре области отказано в удовлетворении исковых требований о признании противоправной бездеятельности Львовского городского совета, его исполнительного комитета и городского головы Львова по вышеуказанным вопросам», – говорится в сообщении.

Однако вопрос закрытия и рекультивации Грибовической свалки так и остался без решения, что в свою очередь увеличивало количество жалоб и акций протестов жителей с. Большие Грибовичи Жовковского района, отмечают в прокуратуре.

«Следовательно, прокуратурой области в текущем году вновь было подано исковое заявление к городскому голове Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательства к совершению действий. На этот раз суд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет львовского горсовета прекратить деятельность Грибовической свалки. В частности, постановлением Львовского окружного административного суда обязали исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП «Збиранка» отходов на Грибовическую свалку», – сообщает ведомство.

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Одновременно, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельности относительно незакрытого Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусороперерабатывающего завода, и тому подобное. Учитывая это, прокуратурой области указанное решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

«Одновременно сообщаем, что понятие рекультивации не означает эксплуатацию мусорного полигона. Это свидетельствует о том, что рекультивацию, несмотря на судебное решение, можно и нужно проводить. Поэтому заявления городского головы, что через прокуратуру они не могут проводить рекультивацию свалки являются необоснованными и надуманными», – добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в августе львовская прокуратура завершила первый этап следствия по трагедии на Львовской свалке. Должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" было объявлено подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей.

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Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми.