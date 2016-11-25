Мэр Тернополя призывает горсовет Львова забрать мусор, сброшенный без разрешения возле свалки на Тернопольщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении за подписью Надала, обнародованном на официальном сайте горсовета.

В обращении сказано, что в ночь с 21 на 22 ноября 2016 года работники Малашевской свалки обнаружили мусор, выброшенный недалеко от полигона.

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«При предварительном осмотре мусора обнаружено, что отходы имеют «львовское» происхождение. Ни один из городских советов Львовской области, ни одно Львовское коммунальное или частное предприятие официально не обращались к Тернопольскому городскому совету с просьбой принять львовский мусор на тернопольские полигоны. Недопустимо, когда работники предприятий, которые собирают львовский мусор, на своих мусоровозах «по-бандитски», под покровом ночи, сбрасывают мусор в соседней области фактически «под заборы людей»», – говорится в обращении.

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В нем городской голова также подчеркнул, что такие действия не дают возможность «строить добрососедские и цивилизованные отношения между нашими городами».

Также в обращении содержится фраза «мы, депутаты городского совета Тернополя, официально обращаемся к нашим львовским коллегам с требованием немедленно вывезти мусор, извиниться перед жителями села Малашевцы за причиненный ущерб и выплатить соответствующую компенсацию».

Однако депутаты, как оказалось, даже не были ознакомлены с данным обращением и его не подписывали.

«Нас без нас женили... Пресс-служба Тернопольского городского совета БЕЗ ВЕДОМА депутатов опубликовала заявление неизвестно к кому, чтобы забрали мусор, который неизвестно кто привез неизвестно точно откуда. Логично было бы, если кто-то хочет опубликовать подобное обращение депутатов, то сначала собирает подписи хотя бы 22 депутатов (большинства), а потом уже публикует. Но не наоборот», – написал на своей странице в Фейсбуке депутат горсовета Назар Зелинка.

Как сообщил УНИАН начальник областного управления полиции Александр Богомол, сейчас по факту сброса мусора вблизи Малашевской мусоросвалки проводится проверка. По данным Богомола, о факте сброса мусора, которое вроде бы имеет львовское происхождение, ему по телефону сообщил городской председатель Тернополя, сразу после чего была начата проверка.

«Номеров автомобиля, который сбросил мусор, работники свалки не зафиксировали, соответственно этот автомобиль мы не задержали», – отметил Богомол.