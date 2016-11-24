Семерак о сфере утилизации опасных отходов: за два месяца мы уже проверили 35 лицензиатов. Проверим и 259

Рассмотрев жалобы субъектов хозяйствования и заслушав позиции обеих сторон, Апелляционная рада приняла решение: отклонить две апелляции, а рассмотрение еще одного отложить, сообщает министерство.

«Наше решение на этот момент пытались обжаловать трое субъектов хозяйствования из тех 25 предприятий, которые получили решение Министерства об аннулировании их лицензий. Это их законное право обращаться к регулятору, который стоит на принципах защиты бизнеса. Если Государственная регуляторная служба отклонила две апелляции, а рассмотрение еще одного отложила, значит, наши замечания к этих субъектов хозяйствования не беспочвенны», - прокомментировал решение Апелляционного совета глава министерства Остап Семерак.

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По его словам, субъекты хозяйствования в соответствии с принятыми лицензионными условиями должны были в течение двух месяцев привести материально-техническую базу и документы в соответствие с новыми правами.

«Если компания заявляет о готовности заниматься утилизацией опасных отходов, а на самом деле занимается другими вещами, то Минприроды как орган государственной власти, который отвечает за соблюдение законодательства, обязано доказывать такие факты и применять соответствующие санкции. В зависимости от вида нарушения - или выносить решение об устранении недостатков, или вообще об аннулировании лицензий», - пояснил Семерак.

Начиная с 16 сентября этого года, минприроды проверило 35 владельцев лицензий с 294. 10 субъектов хозяйствования получили решение об устранении выявленных нарушений, а 25 - об аннулировании лицензии на осуществление деятельности в сфере обращения с опасными отходами.

«За два месяца мы уже проверили 35 лицензиатов. Проверим и 259. Судя по тенденциям, их может остаться треть от нынешних. Для той трети Правительство уже сейчас готовит упрощение условий ведения бизнеса в этой сфере. То, что мы сегодня делаем, – это наведение порядка на рынке обращения с опасными отходами. Горы опасных отходов в лесах и лесопосадках – это прямое доказательство, что есть компании, которые вывозят смертельную отраву в места, где отдыхаем мы и наши дети. Пришло время в этом поставить точку и перекрыть потоки для обогащения недобросовестных дельцов. Мы должны создать условия, чтобы в сферу переработки опасных отходов пришли прозрачные и высокотехнологичные производства», - резюмировал министр.