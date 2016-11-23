Объем рынка утилизации опасных отходов может достигать 10 миллиардов гривень - министр экологии

«Это был искусственно закрытый рынок с многомиллиардным оборотом, на котором мы принялись наводить порядок. По подсчетам экспертов, объем рынка может достигать 10 миллиарлов гривень», - цитирует Семерака пресс-служба.

Он сообщил, что Минэкологии уже проверило 35 из 294 предприятий, работающих в сфере переработки опасных отходов, на соответствие лицензионным условиям. «25 предприятиям мы аннулировали лицензии. Еще 10 получили решение об устранении выявленных нарушений. Этого мало для общих выводов, но тренд уже очевиден», - сказал министр.

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Он отметил, что правительство уже приняло постановление, направленное на дерегуляцию условий для ведения хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами, с четкими механизмами, прописанными в директивах ЕС. Однако об упрощении условий можно будет говорить только после завершения проверок всех лицензиатов.

«На рынке должны остаться только предприятия с соответствующей качественной материально-технической базой, которая действительно позволяет перерабатывать и утилизировать опасные вещества как для людей, так и окружающей среды», - подчеркнул Семерак.

В пресс-службе напомнили, что постановлением предусмотрено прохождение субъектами хозяйственной деятельности проверки предприятия в зависимости от степени риска. С высокой степенью риска - не чаще одного раза в год. Со средним - не чаще одного раза в три года. С незначительной степенью риска - не чаще одного раза в 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабмин утвердил подготовленные Минэкологии лицензионные условия обращения с опасными и особо опасными отходами.

Семерак в ходе заседания правительства 13 июля отметил, что так как лицензионные условия не утверждались более года, образовалась нерегулируемая и неконкурентная ситуация, когда пестициды, агрохимикаты и фармацевтическая продукция, у которых истек срок годности, утилизировались как угодно и где угодно. А в случае с лекарствами - повторно упаковывались и продавались в аптеках.