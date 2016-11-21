Незаконно выгруженный под Каневом львовский мусор захоронят на городском полигоне

Об этом сегодня во время координационного совещания в ОГА сообщил Руководитель Госэкоинспекции в Черкасской области Сергей Полищук, пишет местное издание ІнфоМІСТ.

Отмечается, недавно вблизи одного из сел в Каневском районе незаконно выгрузили мусор из Львовщины.

«Мы выезжали туда со специалистами. На площади 700 квадратных метров зафиксировали засорение. Для того, чтобы рассчитать убытки мы направили сейчас Госкомзем. По оперативным данным, нормативно-денежная оценка не очень высокая, около 50 тысяч. Согласно результатов исследований проб качества грунта, превышения не зафиксированы. Считаю, что этот мусор нужно вывезти с территории, – сказал Полищук, отвечая на вопрос главы области.

По селекторном совещании представители из Канева рассказали, что в настоящее время уже заключен договор с КПЖ Каневского горсовета на захоронение этих отходов и договор с частным предприятием на транспортировку отходов к городской свалке.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия ”Збиранка”.

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено. Подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей на свалке, было объявлено директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона твердых бытовых отходов.