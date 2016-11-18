Сортировка мусора должна происходить на специальных площадках - Семерак

Об этом в интервью УНИАН сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, комментируя проект Национальной стратегии обращения с отходами и ситуацию по утилизации бытовых отходов в Украине.

"Много кто говорит, что надо дома сортировать мусор, а потом в разных пакетах уже отдавать на утилизацию. Но мне кажется (и я буду это предлагать), нужен другой подход. Считаю, что сортировка мусора должна происходить, но не дома, а на специальных площадках сортировки мусора", - отметил министр.

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Он напомнил, что в свое время в Европе бытовые отходы сортировались дома, поскольку в то время отсутствовала специальная техника, которая позволяла бы сортировать мусор на точках удаления отходов.

"Допустим, мы в Киеве предложили бы сортировать мусор, как в Мюнхене – в шесть отдельных пакетов. Каждый хозяин должен собрать весь мусор в разные пакеты, затем вынести их в различные контейнеры, на улицу. Дело в количестве машин, которые будут приезжать, чтобы все это вывезти...В то время, как в украинских городах один из крупнейших загрязнителей воздуха – транспорт. То есть, соревнуясь за сортировку мусора, мы только будем стимулировать загрязнение воздуха выхлопными газами", - рассказал Семерак.

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В то же время он отметил, что является сторонником введения сортировочных линий на местах удаления отходов.

"Если брать Швейцарию, там 100% твердых бытовых отходов перерабатывается. А в Украине – 95% вывозится на полигоны. Но в Украине до сих пор нет сортировочных линий. И, хотя инвесторы готовы строить такие предприятия – не один год министр.

Семерак отметил, что хотя организация мест удаления относится к коммунальной сфере, однако Минприроды также заинтересовано в скорейшем решении этой проблемы.

"Для меня это не праздный вопрос, потому что вся процедура по сортировке и переработке должна быть экологически безопасной и приводить к устойчивого, рационального использования ресурсов. В то же время, такие отходы, как это масло, могут быть ресурсом для каких-то производств. На мой взгляд, это – огромная проблема. Но есть надежда, что в законе, который до конца года будет предоставлен Верховной Раде, эта новелла появится", - резюмировал он.