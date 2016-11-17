В Киеве для переработки уже собрали более 20 тонн полиэтиленовых пакетов

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Главное, чтобы пакеты внутри были чистые, чтобы не было мусора", - пояснил собиратель отходов Виктор Иванович, который в своем вагончике принимает пластиковые бутылки, макулатуру, картон, а теперь еще и целлофан. Клиентура хоть и сетует на низкую стоимость, но поток мешочков растет ежедневно. "Некоторые по 5-6 килограмм приносят уже, а сначала по полкило носили, так что процесс идет", - обнадеживает владелец пункта приема.

Читайте такжеВ Киеве заработают сто пунктов приема полиэтиленовых пакетов

Далеко не все киевляне знают о возможности сдавать пакеты на переработку, однако уже сейчас на перерабатывающее предприятие ежедневно приходит более тонны материала. Пакеты там сначала сортируют по цвету, а затем подправляют к механизмам, которые размельчают материю и делают полуфабрикаты, готовые к преобразованию в новое изделие – от сантехнических труб, тазиков и лопат до таких точно пакетиков.

Что можно сделать из таких мешочков – предприятие показывает на специальной выставке, пытаясь убедить власть, чтобы та позволяла ставить больше киосков по сбору вторичного сырья. Ведь такая инициатива помогает спасать экологию – без обработки каждый пакет разлагается несколько сотен лет и отравляет окружающую среду, угрожая жизни птиц и животных.

Читайте такжеЕвросоюз сократит использование полиэтиленовых пакетов