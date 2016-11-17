В Киеве для переработки уже собрали более 20 тонн полиэтиленовых пакетов
Киеве взялись за эксперимент по переработке полиэтиленовых пакетов. За две недели собрали уже свыше 20 тонн котомок, за килограмм которых людям платят полторы гривны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Главное, чтобы пакеты внутри были чистые, чтобы не было мусора", - пояснил собиратель отходов Виктор Иванович, который в своем вагончике принимает пластиковые бутылки, макулатуру, картон, а теперь еще и целлофан. Клиентура хоть и сетует на низкую стоимость, но поток мешочков растет ежедневно. "Некоторые по 5-6 килограмм приносят уже, а сначала по полкило носили, так что процесс идет", - обнадеживает владелец пункта приема.
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Далеко не все киевляне знают о возможности сдавать пакеты на переработку, однако уже сейчас на перерабатывающее предприятие ежедневно приходит более тонны материала. Пакеты там сначала сортируют по цвету, а затем подправляют к механизмам, которые размельчают материю и делают полуфабрикаты, готовые к преобразованию в новое изделие – от сантехнических труб, тазиков и лопат до таких точно пакетиков.
Что можно сделать из таких мешочков – предприятие показывает на специальной выставке, пытаясь убедить власть, чтобы та позволяла ставить больше киосков по сбору вторичного сырья. Ведь такая инициатива помогает спасать экологию – без обработки каждый пакет разлагается несколько сотен лет и отравляет окружающую среду, угрожая жизни птиц и животных.
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